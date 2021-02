Liverpool in crisi | Klopp | «Obiettivo qualificazione in Champions League»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi dei Reds in Premier: le sue dichiarazioni Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi dei Reds in Premier. «La nostra grande sfida adesso diventa qualificarci per la prossima. Oggi siamo sesti in classifica e dobbiamo vincere quindi più partite possibile se vogliamo riuscirci. L'atmosfera intorno alla squadra è quella giusta, siamo tutti d'accordo su ciò che dobbiamo fare. Non siamo felici dei nostri risultati, ma ci dobbiamo concentrare esclusivamente sul campo e lavorare duro».