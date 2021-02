La parola d’ordine è: velocità. (Di venerdì 26 febbraio 2021) di Redazione. Con le nomine dei sottosegretari, il Governo Draghi è finalmente operativo al cento per cento e nelle condizioni di poter lavorare a pieno ritmo... Leggi su freeskipper (Di venerdì 26 febbraio 2021) di Redazione. Con le nomine dei sottosegretari, il Governo Draghi è finalmente operativo al cento per cento e nelle condizioni di poter lavorare a pieno ritmo...

marcodimaio : Con le nomine dei #sottosegretari, il Governo è nelle condizioni di lavorare a pieno ritmo sulle priorità vere: cor… - freeskipperIT : La parola d'ordine è: velocità. - AleCamarca : La parola d'ordine del momento è appiattimento. Io come un riccio mi faccio palla e aspetto che passi.… - TechCorsair : Oggi è venerdì. La parola d'ordine per i miei colleghi è 'non mi dovete rompere i coglioni' - AntonellaGrim : RT @marcodimaio: Con le nomine dei #sottosegretari, il Governo è nelle condizioni di lavorare a pieno ritmo sulle priorità vere: correre su… -

