Finti stupri in televisione, Aestetica Sovietica risponde: "La Rai ci sta insegnando che facciamo bene a dubitare" (Di venerdì 26 febbraio 2021) E' accaduto già tre volte in un mese che in diverse fiction Rai venga rappresentato, in una delle puntate, uno stupro che si rivela essere inventato. Quella che probabilmente è una coincidenza è stata percepita come un disegno politico ed ha provocato diverse polemiche sul web. Le fiction incriminate sono tre e tra queste c'è anche la seguitissima Mina Settembre, nella quale si vede una giovane estetista accusare un ginecologo di una violenza sessuale mai avvenuta. La medesima cosa si ripete anche nella serie Le indagini di Lolita Lobosco, in cui la protagonista Luisa Ranieri scopre che la giovane donna che accusa un uomo di averla stuprata, lo fa su richiesta della moglie dell'uomo, la quale vuole incastrarlo per poter vivere con il suo amante. Il terzo episodio incriminato lo troviamo invece nella fiction Che Dio ci aiuti 6: anche qui una donna denuncia uno stupro subito che si ...

