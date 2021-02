Conte: “Questa giornata segna il mio ritorno nel mondo accademico, dedico la lectio magistralis agli studenti” – Video (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Questa giornata segna il mio ritorno nella comunità accademica fiorentina, nella quale ho trascorso lunghi anni, densi di attività didattica e di ricerca, sempre a stretto contatto con gli studenti, esperienza, Questa, che mi ha arricchito enormemente anche come uomo. Ho accolto con gioia l’invito del Magnifico Rettore, Luigi Dei, a tenere Questa lezione dal titolo ‘Tutela della salute e salvaguardia dell’economia. Lezioni dalla pandemia’, che dedico a tutti gli studenti, con l’auspicio che, in questi anni di studio, possiate affinare le vostre idee e approfondire i vostri progetti di vita, in modo da poterne raccogliere al più presto i frutti”. Così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha esordito con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) “il mionella comunità accademica fiorentina, nella quale ho trascorso lunghi anni, densi di attività didattica e di ricerca, sempre a stretto contatto con gli, esperienza,, che mi ha arricchito enormemente anche come uomo. Ho accolto con gioia l’invito del Magnifico Rettore, Luigi Dei, a tenerelezione dal titolo ‘Tutela della salute e salvaguardia dell’economia. Lezioni dalla pandemia’, chea tutti gli, con l’auspicio che, in questi anni di studio, possiate affinare le vostre idee e approfondire i vostri progetti di vita, in modo da poterne raccogliere al più presto i frutti”. Così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe, ha esordito con la ...

fanpage : #GiuseppeConte omaggia i medici con un post sui social a un anno dallo scoppio della pandemia in Italia: 'Non smett… - welikeduel : 'Questa crisi ce la ricorderemo perché non è stata brevissima e perché è stata definita come incomprensibile. È la… - you_trend : Con 535 Sì, il governo #Draghi è il 3° governo con più Sì nella fiducia iniziale alla #Camera tra tutti i governi d… - Armando65741856 : @carlaruocco1 @gjscco AVETE FATTO CADERE CONTE?AVETE VOLUTO DRAGHI?IL VERME DI RIGNANO SULL'ARNO HA FATTO QUESTA CA… - glu_sglu : Mi è appena arrivata la notifica della diretta di Giuseppe Conte e per la prima volta da un anno a questa parte non ho avuto l’ansia -