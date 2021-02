Vi spiego come si muove Biden nel Golfo. Parla il generale Jean (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Un modo per riequilibrare i rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita, troppo sbilanciatisi verso Riad nell’era di Donald Trump, ma anche per facilitare il dialogo che Joe Biden vuole riaprire con l’Iran sull’accordo nucleare”. Così il generale Carlo Jean definisce, conversando con Formiche.net, la pubblicazione dell’atteso rapporto dell’intelligence statunitense sul coinvolgimento del principe ereditario saudita Mohammad Bin Salman nell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Il generale Jean sottolinea come durante i quattro anni di Trump alla Casa Bianca — culminati negli Accordi di Abramo con Israele e i Paesi sunniti — l’Iran sia rimasto isolato nella regione. Il tentativo della nuova amministrazione a Washington “è coinvolgere nuovamente Teheran e raggiungere un’intesa che ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Un modo per riequilibrare i rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita, troppo sbilanciatisi verso Riad nell’era di Donald Trump, ma anche per facilitare il dialogo che Joevuole riaprire con l’Iran sull’accordo nucleare”. Così ilCarlodefinisce, conversando con Formiche.net, la pubblicazione dell’atteso rapporto dell’intelligence statunitense sul coinvolgimento del principe ereditario saudita Mohammad Bin Salman nell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Ilsottolineadurante i quattro anni di Trump alla Casa Bianca — culminati negli Accordi di Abramo con Israele e i Paesi sunniti — l’Iran sia rimasto isolato nella regione. Il tentativo della nuova amministrazione a Washington “è coinvolgere nuovamente Teheran e raggiungere un’intesa che ...

