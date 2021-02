Variante inglese, Crisanti lancia l’allarme: “Italia rischia 40mila casi al giorno tra una settimana” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il virologo Andrea Crisanti, intervenuto all’interno della trasmissione Piazzapulita, ha lanciato l’allarme in merito all’aumento dei contagi di Covid-19 in Italia. Un escalation che rischia di diventare sempre più esponenziale grazie alla Variante inglese: “In Italia rischiamo 40mila casi al giorno tra una settimana – spiega – In Gran Bretagna sono in zona rossa rafforzata da otto settimane dopo che nel giro di tre settimane erano passati da 10mila a 70mila casi al giorno.” Sul tema delle riaperture, il virologo non usa mezzi termini: “Le proposte di riaperture sono assolutamente non realistiche, abbiamo capito che le zone gialle non ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il virologo Andrea, intervenuto all’interno della trasmissione Piazzapulita, hatoin merito all’aumento dei contagi di Covid-19 in. Un escalation chedi diventare sempre più esponenziale grazie alla: “Inmoaltra una– spiega – In Gran Bretagna sono in zona rossa rafforzata da otto settimane dopo che nel giro di tre settimane erano passati da 10mila a 70milaal.” Sul tema delle riaperture, il virologo non usa mezzi termini: “Le proposte di riaperture sono assolutamente non realistiche, abbiamo capito che le zone gialle non ...

