Nuovi dpcm, diretta. Il Governo: «Entreranno in vigore sempre di lunedì, mai domenica. Evitiamo lockdown». Domani la prima bozza (Di giovedì 25 febbraio 2021) È da poco iniziato l'incontro Governo-Regioni in vista dei prossimi provvedimenti per l'emergenza Covid. A quanto si apprende, all'incontro - in videoconferenza - partecipano il... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 25 febbraio 2021) È da poco iniziato l'incontro-Regioni in vista dei prossimi provvedimenti per l'emergenza Covid. A quanto si apprende, all'incontro - in videoconferenza - partecipano il...

ilSicilia : #Cronaca #chiusure Nuovi dpcm, Gelmini: “Chiusure in vigore sempre di lunedì, mai di domenica”… - fisco24_info : Nuovo Dpcm Draghi, incontro governo-regioni: Videoconferenza sui nuovi provvedimenti per l'emergenza coronavirus… - ilmessaggeroit : Nuovi dpcm, il Governo: «Entraranno in vigore sempre di lunedì, mai di domenica». Domani la prima bozza - IlTuvo : @Gavrilina_Ritz I nuovi 'italiani' . I caporali sono inginocchiati al Mercato Finanziario. Deboli con i forti e fo… - giannileft : Riassunto delle puntate precedenti: Il povero Contino,cacciato dal perfido bombetta,ha mestamente deciso di tornare… -