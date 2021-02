Lady Gaga sbarca a Roma per le riprese del film sul delitto Gucci (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da poche ore Lady Gaga è atterrata a Roma per cominciare le riprese di Gucci. film di Ridley Scott in cui interpreta Patrizia Reggiani, ex moglie dell’erede della maison e mandante del suo omicidio, oggi donna libera. Con somma gioia, dicono i ben informati, di Patrizia stessa; forse non troppo contenta dell’altro nome in lizza per il ruolo, Angelina Jolie. Al suo fianco nel cast: Jeremy Irons, Adam Driver, Robert De Niro, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney. Leggi anche › “Gucci” di Ridley Scott. Dopo Lady Gaga nel cast anche Robert De Niro, Al Pacino e Adam Driver Lady Gaga come ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Da poche oreè atterrata aper cominciare ledidi Ridley Scott in cui interpreta Patrizia Reggiani, ex moglie dell’erede della maison e mandante del suo omicidio, oggi donna libera. Con somma gioia, dicono i ben informati, di Patrizia stessa; forse non troppo contenta dell’altro nome in lizza per il ruolo, Angelina Jolie. Al suo fianco nel cast: Jeremy Irons, Adam Driver, Robert De Niro, Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney. Leggi anche › “” di Ridley Scott. Doponel cast anche Robert De Niro, Al Pacino e Adam Drivercome ...

repubblica : Lady Gaga a Roma per girare il film su Gucci di Ridley Scott: La cantante 11 volte vincitrice del Grammy, interpret… - Noralakss : RT @perchetendenza: 'Lady Gaga': Perché è arrivata a Roma per girare 'Gucci', film diretto da Ridley Scott sull'assassinio di Maurizio Gucc… - simoopp : RT @DemisChaos: Lady Gaga è a Roma. Ripeto. Lady Gaga è a Roma. Questa non è un’esercitazione! - pezslaugh : RT @unstablelorenzo: il carabiniere che controlla il passaporto di Lady Gaga a Fiumicino - MarinaPll : RT @lasoralalla: Ma pensate Lady Gaga se accende la tv la prossima settimana e vede la nostra popstar Orietta Berti a Sanremo -