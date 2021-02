Lady Gaga, il video del rapimento dei suoi cani e dell’aggressione al dog sitter: “La popstar è devastata” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggi pomeriggio TMZ ha diffuso la notizia del rapimento di due dei cani di Lady Gaga e dell’aggressione del dog sitter. Una fonte vicina alla popstar di Chromatica ha parlato con ET: “Lady Gaga è fuori di sé per questa situazione. Non sta bene è devastata per quello che è accaduto. Ryan non è solo il suo dog sitter, ma anche un suo grande amico. È inorridita che sia successo tutto questo“. TMZ e la Polizia hanno diffuso anche il video del momento dell’aggressione e le immagini sono davvero forti. Nel filmato si vede Ryan che cammina con i 3 piccoli, mentre un’auto si affianca al ragazzo, dal veicolo escono due uomini che pestano il dog sitter (che ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggi pomeriggio TMZ ha diffuso la notizia deldi due deididel dog. Una fonte vicina alladi Chromatica ha parlato con ET: “è fuori di sé per questa situazione. Non sta bene èper quello che è accaduto. Ryan non è solo il suo dog, ma anche un suo grande amico. È inorridita che sia successo tutto questo“. TMZ e la Polizia hanno diffuso anche ildel momentoe le immagini sono davvero forti. Nel filmato si vede Ryan che cammina con i 3 piccoli, mentre un’auto si affianca al ragazzo, dal veicolo escono due uomini che pestano il dog(che ...

