“Indagato!” Modella morta | l’ex fidanzato Jerome Boateng è sotto accusa! Ecco tutti i dettagli

Leggi su viaggiarealverde

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Qualche giorno fa, il 10 febbraio, la polizia tedesca ha diffuso un comunicato con il quale annunciava: Ieri intorno alle 20.30 c’è stata un’operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio. Nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi Un vero suicidio? La persona in questione è la25enne Kasia Lenhardt, di origini polacche, ex fidanzata di, un noto calciatore, centrale difensivo del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Un vero giallo, almeno all’inizio; pare infatti che stiano emergendo nuove prove che mettono in dubbio che si tratti di suicidio; il calciatoreè stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni. Lo riporta il giornale tedesco Bild, nelle parole ...