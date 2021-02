In Puglia obbligo vaccinale per medici e infermieri. Nella Regione di Emiliano chi si rifiuta di immunizzarsi è fuori dalle corsie (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Puglia di Michele Emiliano è da poco la prima Regione italiana che ha fatto una legge per rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid agli operatori sanitari. L’obbligo riguarda coloro i quali afferiscono al sistema sanitario nazionale ed è passato in consiglio regionale con 28 voti a favore. La norma si inserisce coerentemente con un percorso normativo già avviato dalla Puglia per tutelare dalla diffusione del virus in ambienti ospedalieri. Questa norma è una norma di civiltà giuridica avanzata che dovrebbe essere presa a modello per l’intera nazione estendendo l’obbligo anche alle strutture private. Infatti, non è possibile che proprio i luoghi di cura divengano il motore primo dei contagi. Non dimentichiamoci che furono proprio gli ospedali lombardi che svolsero un ruolo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ladi Micheleè da poco la primaitaliana che ha fatto una legge per rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid agli operatori sanitari. L’riguarda coloro i quali afferiscono al sistema sanitario nazionale ed è passato in consiglio regionale con 28 voti a favore. La norma si inserisce coerentemente con un percorso normativo già avviato dallaper tutelare dalla diffusione del virus in ambienti ospedalieri. Questa norma è una norma di civiltà giuridica avanzata che dovrebbe essere presa a modello per l’intera nazione estendendo l’anche alle strutture private. Infatti, non è possibile che proprio i luoghi di cura divengano il motore primo dei contagi. Non dimentichiamoci che furono proprio gli ospedali lombardi che svolsero un ruolo ...

clikservernet : In Puglia obbligo vaccinale per medici e infermieri. Nella Regione di Emiliano chi si rifiuta di immunizzarsi è fuo… - Noovyis : (In Puglia obbligo vaccinale per medici e infermieri. Nella Regione di Emiliano chi si rifiuta di immunizzarsi è fu… - Luanastretti1 : Obbligo vaccino anti covid per operatori sanitari PUGLIA - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Rider ed obbligo di assunzione. Cgil Puglia e Nidil Puglia: 'Bene, ma no a contratto pirata… - InMonsterland : @giudiiiiiiiii @Theskeptical_ @GiorgiaMeloni Ma sono d'accordo con te. Però in Puglia è stato introdotto l'obbligo… -