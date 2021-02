Covid Germania, 385 morti e quasi 12mila nuovi casi in 24 ore (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ salito a 69.125 il numero dei morti in Germania legato al Covid-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l’istituto che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di altre 385 vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i contagi, sono 11.869 quelli diagnosticati in più rispetto a ieri, per un totale di oltre 2,4 milioni dall’inizio dell’emergenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ salito a 69.125 il numero deiinlegato al-19. Lo ha riferito il Robert Koch Institute (Rki), l’istituto che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, dando notizia di altre 385 vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i contagi, sono 11.869 quelli diagnosticati in più rispetto a ieri, per un totale di oltre 2,4 milioni dall’inizio dell’emergenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid: Francia,tampone molecolare anche per transfrontalieri ...negativo effettuato da meno di 72 ore - a partire da lunedì prossimo - per chiunque si sposti fra la Germania e il dipartimento della Mosella, uno dei più colpiti in Francia dalla pandemia di Covid - ...

Indagine. Obbligo di vaccinazione e licenziamento ...l'orientamento di 17 Paesi rispetto all'obbligatorietà della vaccinazione contro il Covid - 19 sul ... In Polonia, Austria e Germania è invece consentito il trasferimento temporaneo del dipendente in un ...

