Atalanta-Real Madrid oggi, Champions League: orario, tv, streaming, programma, probabili formazioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per l’Atalanta è giunto il momento della verità, e dopo il successo in campionato contro il Napoli scenderà in campo anche in Champions League, per affrontare il Real Madrid, la squadra più vincente di sempre in questa manifestazione, in un match suggestivo, nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo. La sfida si svolgerà quest’oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, a partire dalle ore 21, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. programma Atalanta-Real Madrid Champions League 2021 Mercoledì 24 febbraio 2021 Ore 21 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Per l’è giunto il momento della verità, e dopo il successo in campionato contro il Napoli scenderà in campo anche in, per affrontare il, la squadra più vincente di sempre in questa manifestazione, in un match suggestivo, nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo. La sfida si svolgerà quest’, mercoledì 24 febbraio 2021, a partire dalle ore 21, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv.2021 Mercoledì 24 febbraio 2021 Ore 21 ...

