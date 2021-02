BEAUTIFUL settimana 8-14 marzo 2021 anticipazioni americane (Di martedì 23 febbraio 2021) Cosa succede nelle nuove puntate di BEAUTIFUL in onda su Canale 5 la settimana dal 8-14 marzo 2021? Stiamo parlando della nota soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Philips Bell. In onda sull’emittente televisiva CBS dal 23 marzo 1987, in Italia la soap è trasmessa ininterrottamente dal 1990! Scopri come ha festeggiato BEAUTIFUL i suoi trent’anni dall’arrivo Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 23 febbraio 2021) Cosa succede nelle nuove puntate diin onda su Canale 5 ladal 8-14? Stiamo parlando della nota soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Philips Bell. In onda sull’emittente televisiva CBS dal 231987, in Italia la soap è trasmessa ininterrottamente dal 1990! Scopri come ha festeggiatoi suoi trent’anni dall’arrivo Tvserial.it.

tuttotv_info : #Beautiful, le trame della prossima settimana (1-5 marzo) > - tuttotv_info : Beautiful, le trame dal 1° al 7 marzo 2021 Beautiful, le trame dal 1° al 7 marzo 2021Ecco le anticipazioni e le tra… - vipera_inside22 : Raga dico solo una cosa: meno male che manca una settimana e ce ne usciamo da sto cinema assurdo che Beautiful levate proprio #tzvip - enriquecarmona4 : RT @angela3nipoti1: Buon inizio settimana,caro Alberto, di Claude Monet ?? My Garden in my most Beautiful Masterpiece @albertopetro2 @Barone… - CFaceva : #1989 settimana dal 19 al 25 febbraio !! Non c’era #BEAUTIFUL ma #Dallas #dynasty #sentieri .. tantissime #soap in… -