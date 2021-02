Covid | le notizie Il bollettino | 14 931 casi e 251 morti Astrazeneca taglia dosi LIVE

(Di sabato 20 febbraio 2021) I tamponi complessivi superano quota 300mia (306.078). Il tasso di positività scende al 4,87%. Calano di 106 unità i ricoveri nei reparti ordinari, salgono di 4 quelli in terapia intensiva.: -15% diin consegna. Riunione tra presidenti di regione per decreto in scadenza il 5 marzo. Il 25 febbraio scade il divieto di circolazione tra le regioni. Un anno fa la scoperta del "paziente uno" a Codogno, in Lombardia: speciale di Sky TG24 dedicato all'inzio dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese

MediasetTgcom24 : Giappone conferma nuova variante: 'Forse più contagiosa' #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - Agenzia_Ansa : Stop a vendita U-Mask come dispositivo medico. Il Ministero dopo segnalazione dei Nas, 'potenziali rischi per salu… - sardanews : Covid:calano positivi e morti,con più test. Risalgono malati - eleitaliana : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: 'Gravissimo taglio dosi Astrazeneca' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

Il Sole 24 ORE

20 feb 14:11 In Conferenza Regioni anche la revisione del sistema delle fasce Si parlerà di un'Italia arancione per un certo periodo, con restrizioni anti -omogenee ovunque, ipotesi avanzata ...La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato che la Germania donerà ulteriori 1,5 miliardi di euro per la lotta mondiale contro la pandemia di- 19, tra cui il programma di vaccinazione Covax, al termine del summit del G7. "É assolutamente chiaro che il multilateralismo avrà nuovamente più chance tramite gli Stati del G7 e questo mi ...Sono 474 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 18 morti. I ...GENOVA - Sono 361 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 3.981 tamponi molecolari e 2760 tamponi rapidi antigenici. Il dettaglio per provincia di residenza: Imperia (A ...