Uzo Aduba protagonista di una nuova serie tv dai creatori di The Good Fight; le novità dai cast

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Uzoin unatv di Robert e Michelle King – Le notizie daidel 19 febbraio Uzonon solo ha firmato un accordo con CBS Studios per lo sviluppo di nuovi progetti ma sarà anche ladi Low Country un drama prodotto da Robert e Michelle King di Theed Evil e scritto da Dewayne Jones che con la coppia di produttori ha lavorato a Your Honor ed Evil stesso. Al momento Low Country non ha ancora un network di riferimento ma indubbiamente non farà difficoltà a trovare una casa. Al centro(che sarà anche in In Treatment di HBO) nei panni di Shriley Johnson, vice sceriffo della South Carolina, nera e dichiaratamente gay in una comunità del sud a maggioranza bianca, deciderà di sfidare una ricca famiglia criminale ...

sarà dall'altra parte delle sbarre, per una volta. L'attrice famosa per aver interpretato Suzanne "Occhi Pazzi" Warren in Orange is the New Black sarà la protagonista di Low Country , una ...HBO ha appena annunciato che la serie connei panni di una nuova terapista al centro della storia arriverà a maggio e, per l'occasione, ha diffuso la prima foto dell'attrice sul set (la ...Uzo Aduba sarà protagonista di una nuova serie tv dai creatori di Evil e Your Honor, novità dai cast di Power Book IV, Kung Fu ...Uzo Aduba in una serie tv di Robert e Michelle King - Le notizie dai cast del 19 febbraio Uzo Aduba non solo ha firmato un accordo ...