Eurolega 2020/2021, Olimpia Milano perfetta: Maccabi Tel Aviv battuto 87-68 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un’Olimpia Milano praticamente perfetta batte 87-68 il Maccabi Tel Aviv nella gara valevole per il 25° turno dell’Eurolega 2020-2021. Troppo forte la squadra di Ettore Messina, che al Forum ha dominato l’avversario dall’inizio alla fine. Per Milano è la settima vittoria nelle ultime otto, un successo che consente a Datome e compagni di restare in scia della capolista Barcellona e di avvicinare sempre più i playoff. RIVIVI IL LIVE SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un’praticamentebatte 87-68 ilTelnella gara valevole per il 25° turno dell’. Troppo forte la squadra di Ettore Messina, che al Forum ha dominato l’avversario dall’inizio alla fine. Perè la settima vittoria nelle ultime otto, un successo che consente a Datome e compagni di restare in scia della capolista Barcellona e di avvicinare sempre più i playoff. RIVIVI IL LIVE SportFace.

