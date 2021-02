Mondiali | la Ct della nazionale iraniana di sci alpino femminile non va a Cortina | il marito glielo impedisce

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Bloccata in Iran da una legge che permette aldi non farla partire. Il sogno di Samira Zargari, commissaria tecnicadi sci, di portare le sue atlete aidisi è così infranto all’ultimo minuto davanti a una norma liberticida di Teheran nei confronti delle donne. La squadra, scrive il quotidiano Shargh, ha lasciato ieri l’Iran alla volta dell’Italia, ma alla Zargari non è stato consentito di partire. “Fino all’ultimo – ha fatto sapere la Federsci– abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato possibile”. Il compito di accompagnare le sciatrici è stato quindi affidato a Marjan Kalhor, un’altra tecnicaFederazione. Ancora una ...

