(Di lunedì 15 febbraio 2021), 15 feb. (Adnkronos) -ledi sette. Si tratta deidel Castello, della Galleria d'Arte Moderna, dell'Acquario Civico, di Palazzo Moriggi-Museo del Risorgimento, del Museo Archeologico, di Palazzo Morando-Costume Moda Immagine, della Casa Museo Boschi Di Stefano. Isaranno aperti dal martedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 17.30. La prenotazione non è obbligatoria ma resta consigliata per evitare attese e garantirsi l'ingresso.

effe_a_ : Domani torno a Milano dopo tantissimi mesi. Sono emozionato come aspettassi una pizza con le cipolle rosse di Tropea. - TV7Benevento : Milano: domani riaprono collezioni permanenti musei civici... - androm : Gli #eventidigitalidanonperdere di domani martedì 16 febbraio: - Becco_Giallo : Francesco Barilli e Massimiliano Talamazzi ?? Fausto e Iaio Per il nostro domani ?? La cronaca di una vicenda dram… - Landoor_Milano : Sosteniamo i #talenti. Domani dalle h. 14.15, giovani creativi vincitori della Call Tavolo Giovani Imprese Creative… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano domani

La Sicilia

, 15 febbraio 2021 " Nel quadro del programma di aperture degli istituti civici e culturali ... che culminerà nella settimana dal 2 al 7 marzo in concomitanza con Museocity, riaprono da..., martedì 16 febbraio, alle 21.20 su Tv Prato, canale 74 del digitale terrestre, nuovo ... chirurgo vulnologo, responsabile medico dell'unità di Vulnologia dell'ospedale San Raffaele di. ...Milano, 15 feb. (Adnkronos) - Domani riaprono le collezioni permanenti di sette musei civici a Milano. Si tratta dei Musei del Castello, della Galleria d’Arte Moderna, dell'Acquario Civico, di Palazzo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 feb - La Tender Offer di Italgas ha registrato una percentuale di adesione superiore al 58% delle obbligazioni in circolazione in scadenza nel gennaio 2022.