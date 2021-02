Bertolaso annuncia: 'Da lunedì partono le vaccinazioni per i volontari della Protezione Civile' (Di venerdì 12 febbraio 2021) partono finalmente le vaccinazioni di tutti i volontari della Protezione Civile in Lombardia: un passo importante per contribuire allo sforzo vaccinale portato avanti dal personale sanitario. Lo ha ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 febbraio 2021)finalmente ledi tutti iin Lombardia: un passo importante per contribuire allo sforzo vaccinale portato avanti dal personale sanitario. Lo ha ...

fattoquotidiano : Meglio tardi che mai. Anche la Lombardia annuncia l’avvio della vaccinazione per i 700 mila over 80 [di Natascia Ro… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Meglio tardi che mai. Anche la Lombardia annuncia l’avvio della vaccinazione per i 700 mila over 80 [di Natascia Ronch… - Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: Meglio tardi che mai. Anche la Lombardia annuncia l’avvio della vaccinazione per i 700 mila over 80 [di Natascia Ronch… - DanieleM5S : RT @fattoquotidiano: Meglio tardi che mai. Anche la Lombardia annuncia l’avvio della vaccinazione per i 700 mila over 80 [di Natascia Ronch… - Snoopy16466 : RT @fattoquotidiano: Meglio tardi che mai. Anche la Lombardia annuncia l’avvio della vaccinazione per i 700 mila over 80 [di Natascia Ronch… -