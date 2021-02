Come il Covid ha influenzato le campagne di email marketing nel 2020 (Di martedì 2 febbraio 2021) Il coronavirus è entrato in ogni ambito della nostra vita, anche dove non ce ne siamo accorti. Anche nell’email marketing, per esempio. La consapevolezza di Come il coronavirus abbia cambiato il mondo dell’email marketing arriva da uno studio condotto da MailUp, società italiana specializzata in soluzioni di messaging e marketing multicanale, che ha posto il focus sulla questione. Nel 2020 del miliardo di messaggi di email marketing inviati ben 103 milioni aveva nell’oggetto parole chiave che richiamavano apertamente all’emergenza sanitaria (Covid-19, lockdown, quarantena, pandemia). LEGGI ANCHE >>> Google MyBusiness: cos’è e Come puoi sfruttarlo per fare marketing ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 febbraio 2021) Il coronavirus è entrato in ogni ambito della nostra vita, anche dove non ce ne siamo accorti. Anche nell’, per esempio. La consapevolezza diil coronavirus abbia cambiato il mondo dell’arriva da uno studio condotto da MailUp, società italiana specializzata in soluzioni di messaging emulticanale, che ha posto il focus sulla questione. Neldel miliardo di messaggi diinviati ben 103 milioni aveva nell’oggetto parole chiave che richiamavano apertamente all’emergenza sanitaria (-19, lockdown, quarantena, pandemia). LEGGI ANCHE >>> Google MyBusiness: cos’è epuoi sfruttarlo per fare...

