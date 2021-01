Governo, Bonino “Sì a nuovo premier con maggioranza Ursula” (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo disponibili a discutere contenuti con un nuovo eventuale presidente incaricato che abbia un'autorevole profilo europeista e riformatore, in grado di raccogliere una maggioranza più ampia di quella attuale coinvolgendo le forze che al Parlamento europeo sostengono il lavoro della Commissione guidata da Ursula von der Leyen”. Lo ha detto la senatrice di +Europa Emma Bonino, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insieme al senatore di Azione, Matteo Richetti, e al deputato di +Europa, Riccardo Magi. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo disponibili a discutere contenuti con uneventuale presidente incaricato che abbia un'autorevole profilo europeista e riformatore, in grado di raccogliere unapiù ampia di quella attuale coinvolgendo le forze che al Parlamento europeo sostengono il lavoro della Commissione guidata davon der Leyen”. Lo ha detto la senatrice di +Europa Emma, al termine delle consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insieme al senatore di Azione, Matteo Richetti, e al deputato di +Europa, Riccardo Magi. (ITALPRESS).

La7tv : #lariachetira @EmmaBonino (+Europa): 'Non sosterremo un tentativo di riproporre un governo con #Conte, servono un r… - fanpage : Ultim'ora Giuseppe Conte incassa il sostegno di tutti, tranne quello di Emma Bonino. - Agenzia_Ansa : #Consultazioni, #Bonino: 'No al #Conte #Ter, ok a maggioranza Ursula' @quirinale #governo #ANSA - i1ygq : Dio mio che bestemmia la Bonino, vuole Silvio nel governo, meno male che contano zero! - alba90yt : @fattoquotidiano LA NONNA BONINO, PER GENTILEZZA, NON LA VOGLIO SENTIRE+ DI SVOLTE, NE A SINISTRA NE A DESTRA, I SU… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bonino Crisi governo, Bonino: "No a Conte ter" Adnkronos Governo, Bonino “Sì a nuovo premier con maggioranza Ursula”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo disponibili a discutere contenuti con un nuovo eventuale presidente incaricato che abbia un'autorevole profilo europeista e ...

Secondo giorno di consultazioni al Quirinale: nel pomeriggio attesi Partito Democratico e Italia Viva

Iniziato il secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Dopo le alte cariche istituzionali, ricevute nella giornata di ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella, oggi pomeriggio è la volta al ...

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo disponibili a discutere contenuti con un nuovo eventuale presidente incaricato che abbia un'autorevole profilo europeista e ...Iniziato il secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Dopo le alte cariche istituzionali, ricevute nella giornata di ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella, oggi pomeriggio è la volta al ...