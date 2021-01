Calendario Milan | prossime partite e risultati

PietroMazzara : Cambia il calendario del #Milan: la gara con il Crotone passa da venerdì 5 febbraio alle 20.45 a domenica 7 febbraio alle 15 - Zlatan88Z : Cmq questo accade xke il Milan si trova primo in classifica...al contrario,da quarti, tutta questa “giustezza” non… - musicserie : @pap1pap Inoltre aggiungerei il calendario favorevole del Milan ( Bologna, Crotone, Spezia). - musicserie : @CorradoMrc @Vatenerazzurro1 Inoltre il Milan ha un calendario molto facile rispetto a Inter e Juve - musicserie : In seria A il Milan ha il vantaggio di un calendario molto facile, Bologna, Crotone, Spezia prima del Derby. l' Int… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Milan

Poi con il calendario rivoluzionato e una partita ogni tre giorni, sono cambiate le cose e la Lazio ha cominciato a perdere colpi. Quest’anno Milan, Inter e Juve sono le squadre più accreditate per lo ...Il Milan perde il derby e lascia ai quarti la Coppa Italia ma per lo Scudetto è un'altra storia: l'Inter non si è dimostrata superiore ...