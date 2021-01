Via libera alla risoluzione sulle norme per il diritto al lavoro dei disabili (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Via libera dal Consiglio Regionale alla risoluzione sulle norme per il diritto al lavoro dei disabili. La risoluzione, dopo l’iter in Commissione, è approdata nell’aula del Consiglio per l’approvazione finale. “Ho chiesto un maggior coinvolgimento delle associazioni che, per legge, rappresentano gli operatori di settore – spiega Paolo Franco, Consigliere Regionale -. Credo sia importante coinvolgere le nostre realtà che vivono, in prima linea, problemi e questioni in modo quotidiano su un tema delicato come quello del diritto al lavoro per i disabili. Inoltre ho chiesto che Regione Lombardia sia in prima linea nei confronti dei centri per il collocamento mirato: serve un ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Viadal Consiglio Regionaleper ilaldei. La, dopo l’iter in Commissione, è approdata nell’aula del Consiglio per l’approvazione finale. “Ho chiesto un maggior coinvolgimento delle associazioni che, per legge, rappresentano gli operatori di settore – spiega Paolo Franco, Consigliere Regionale -. Credo sia importante coinvolgere le nostre realtà che vivono, in prima linea, problemi e questioni in modo quotidiano su un tema delicato come quello delalper i. Inoltre ho chiesto che Regione Lombardia sia in prima linea nei confronti dei centri per il collocamento mirato: serve un ...

