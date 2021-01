Urla al di fuori della casa del Grande Fratello | “Televoto truccato dal Brasile | fuggite dal circo” Tommaso Zorzi senza parole

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Solo ieri vi abbiamo raccontato le reazioni degli utenti social alla proclamazione di Dayane Mello come prima finalista. Il pubblico non l’ha presa bene e ha imputato la sua vittoria su Giulia Salemi e Stefania Orlando al fatto che molti voti arrivino dal. Quando è stata decretata finalista, infatti, sui social è esplosa la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Grande confusione nella casa del Grande Fratello Vip. Da fuori arrivano messaggi dai fan, che urlano fuori le mura di Cinecittà. Ma stavolta le parole che vengono da fuori le mura non sono di sostegno ...VIDEO | Hanno urlato: Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo. In casa nessuno aveva potuto ipotizzare tanto, del resto non vedendo le percentuali con le quali ogni volta Dayane supera il tel ...