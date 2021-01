Proroga del blocco degli sfratti, l’avvocato Vittorio Ciancio: Dubbi di incostituzionalità, ecco perché (Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Maridì Vicedomini Il decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020, ha Prorogato al 30 giugno 2021, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio di immobili, pur prevedendo alcune eccezioni. Ne parliamo con l’avvocato Vittorio Ciancio, civilista, esperto in Diritto delle Locazioni. Avvocato Vittorio Ciancio ci potrebbe delucidare in merito alle procedure di sfratto che hanno subito un arresto? Occorre precisare che la sospensione degli sfratti approvata dal Governo non ha bloccato la possibilità per i proprietari degli immobili di chiedere al Giudice il provvedimento di convalida di sfratto, e cioè il provvedimento con il quale il Giudice condanna l’inquilino al rilascio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) di Maridì Vicedomini Il decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020, hato al 30 giugno 2021, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio di immobili, pur prevedendo alcune eccezioni. Ne parliamo con, civilista, esperto in Diritto delle Locazioni. Avvocatoci potrebbe delucidare in merito alle procedure di sfratto che hanno subito un arresto? Occorre precisare che la sospensioneapprovata dal Governo non ha bloccato la possibilità per i proprietariimmobili di chiedere al Giudice il provvedimento di convalida di sfratto, e cioè il provvedimento con il quale il Giudice condanna l’inquilino al rilascio ...

matteosalvinimi : La coalizione è pronta a sostenere in Parlamento tutti i provvedimenti a favore degli italiani, a partire dai risto… - Internazionale : • Biden e Putin raggiungono un accordo sulla proroga del trattato New Start • Cento jihadisti morti in un’operazio… - capuanogio : Notizia dalla #Liga al tempo del #Covid: ?? Il #Barcellona tratta con le banche una proroga delle scadenze per evit… - CaleEuropaEdic : ???? #Decisione (#PESC) 2021/58 del Comitato Politico e di Sicurezza del 14 Gennaio 2021. ?? #eurlex… - FnpLombardia : RT @fnpcislbergamo: ??PENSIONATI INFORMA del #26gennaio2021 ???Sommario: - lo scarso ricorso all’assistenza domiciliare a Bergamo; - il bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Proroga del Proroga cartelle e decreto Ristori, il governo punta a concludere la Repubblica Il nuovo decreto Covid è legge, cosa prevede

Il Senato ha approvato il decreto Covid con 145 sì, 112 no e nessun astenuto. Il provvedimento, dopo il via libera della Camera il 20 gennaio scorso, è ...

Usa e Russia trovano accordo per estendere trattato New Start

Le prime settimane dell’amministrazione Biden che si è appena insediata sono iniziate nel segno della distensione dei rapporti con la Russia. Il nervosismo tra Mosca e Washington va evitato a tutti i.

Il Senato ha approvato il decreto Covid con 145 sì, 112 no e nessun astenuto. Il provvedimento, dopo il via libera della Camera il 20 gennaio scorso, è ...Le prime settimane dell’amministrazione Biden che si è appena insediata sono iniziate nel segno della distensione dei rapporti con la Russia. Il nervosismo tra Mosca e Washington va evitato a tutti i.