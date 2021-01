Nancy Brilli senza veli a 57 anni “Non sapevo se pubblicare questa foto…” E fa ‘il botto’

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Mi sono chiesta sefoto. Mi sono chiesta perché me lo fossi chiesta, in fondo è una bella foto. L’ho mostrata a una mia amica, che l’ha trovata chic. Ho provato sollievo. Quindi ho capito. Sono ancora legata al giudizio degli altri”. Inizia così la didascalia chelascia sotto al suo ultimo post pubblicato su Instagram. E che post: in realtà è un collage fatto di sei foto che la ritrae nuda di spalle, coperta solo da un velo rosa adagiato sui fianchi. E continua: “Nonostante abbia acquistato sicurezza, nonostante sia forte didi esperienza, nonostante, come si può osservare, abbia spalle larghe e resistenti, ho una parte di me piuttosto stupida. Adesso la cambio. E con adesso, intendo ora, in questo preciso momento, seduta stante. E sto già meglio”. (Continua dopo la ...