Myriam Catania dopo Luca Argentero cambia vita | ecco cosa fa

La nipote di Simonetta Izzo, Myriam Catania, in seguito alla rottura con il suo ex Luca Argentero ha intrapreso una nuova strada M. Catania (Instagram)Myriam Catania è un'attrice e doppiatrice italiana. Figlia di Rossella Izzo e Vincenzo Catania ha iniziato la sua carriera fin da giovanissima. È la nipote di Simonetta Izzo, sorella gemella della madre, nota conduttrice e personaggio televisivo del nostro Paese. Anche Simona, come gran parte della loro famiglia, è stata doppiatrice, arrivando perfino a vincere il Nastro d'Argento nel 1990 per il doppiaggio di "Jacqueline Bisset" nel film "Scene di lotta di classe a Beverly Hills". Nel corso della sua carriera, Myriam ha doppiato Keira Knightley nella trilogia "I pirati ...

annamariabianc2 : RT @zorziofficialfp: “Tu Myriam Andrea o Pierpaolo?” ”TOMMASO” MYRIAM CATANIA VOCE DEL POPOLO, CHE POTENTE #tzvip #gfvip - ptviperella99_ : RT @camillaranalli9: Alfonso:'qualcuno che non è contento di Dayane prima finalista?' Myriam:'STEFANIA DEVI VINCEREEE' MADONNA QUANTO CAZZ… - gaiaadonati : RT @camillaranalli9: Alfonso:'qualcuno che non è contento di Dayane prima finalista?' Myriam:'STEFANIA DEVI VINCEREEE' MADONNA QUANTO CAZZ… - giu_rec : RT @zorziofficialfp: “Tu Myriam Andrea o Pierpaolo?” ”TOMMASO” MYRIAM CATANIA VOCE DEL POPOLO, CHE POTENTE #tzvip #gfvip - crazylo91591062 : RT @camillaranalli9: Alfonso:'qualcuno che non è contento di Dayane prima finalista?' Myriam:'STEFANIA DEVI VINCEREEE' MADONNA QUANTO CAZZ… -

