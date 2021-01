Juventus-Spal, Pirlo: “Centrato il nostro obiettivo, contenti di sfidare l’Inter” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Passare il turno era il nostro obiettivo e lo abbiamo fatto contro una squadra che sta facendo bene. Era importante farlo fin dal primo minuto e abbiamo avuto una partita in discesa grazie all’approccio che hanno avuto i miei. Da inizio stagione abbiamo sempre giocato ogni 3 giorni e ormai abbiamo preso il ritmo. Pensiamo una partita alla volta, ora ci concentriamo sulla Sampdoria, il campionato è lungo, ma dipende solo da noi. La sfida all’Inter? Siamo contenti, la Coppa Italia è un nostro obiettivo. Ora ci prepareremo per questa sfida”. Lo ha dichiarato Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, dopo la vittoria contro la Spal ai microfoni di Rai Sport. Un risultato, quello ottenuto dai bianconeri, con molti giovani in campo. “La ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Passare il turno era ile lo abbiamo fatto contro una squadra che sta facendo bene. Era importante farlo fin dal primo minuto e abbiamo avuto una partita in discesa grazie all’approccio che hanno avuto i miei. Da inizio stagione abbiamo sempre giocato ogni 3 giorni e ormai abbiamo preso il ritmo. Pensiamo una partita alla volta, ora ci concentriamo sulla Sampdoria, il campionato è lungo, ma dipende solo da noi. La sfida al? Siamo, la Coppa Italia è un. Ora ci prepareremo per questa sfida”. Lo ha dichiarato Andrea, tecnico della, dopo la vittoria contro laai microfoni di Rai Sport. Un risultato, quello ottenuto dai bianconeri, con molti giovani in campo. “La ...

