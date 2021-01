‘Gf Vip 5’, parla la mamma di Andrea Zenga: “Alle persone che spuntano dal passato e parlano senza conoscerci rispondiamo con…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È dall’ingresso di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip che lui e la sua famiglia hanno ininterrottamente avuto i riflettori puntati addosso. Il fratello di Andrea, Nicolò, figlio anche lui di Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, aveva confermato nei salotti di Barbara D’Urso la versione di Andrea esternata in una puntata del Grande Fratello, sull’abbandono del loro padre, dopo che lo stesso Walter aveva bruscamente replicato a quelle parole. Ad intervenire in difesa dell’ex calciatore, era stato poi Biagio D’Anelli, amico intimo di Walter e subito dopo anche Hoara Borselli ex compagna di Walter, ha voluto sostenere in tutti i modi la buona fede del portiere. Un altro acceso scontro si era poi verificato a Live-Non è la D’Urso, di cui sono stati protagonisti ancora Nicolò Zenga e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È dall’ingresso dial Grande Fratello Vip che lui e la sua famiglia hanno ininterrottamente avuto i riflettori puntati addosso. Il fratello di, Nicolò, figlio anche lui di Walter, ex portiere dell’Inter, aveva confermato nei salotti di Barbara D’Urso la versione diesternata in una puntata del Grande Fratello, sull’abbandono del loro padre, dopo che lo stesso Walter aveva bruscamente replicato a quelle parole. Ad intervenire in difesa dell’ex calciatore, era stato poi Biagio D’Anelli, amico intimo di Walter e subito dopo anche Hoara Borselli ex compagna di Walter, ha voluto sostenere in tutti i modi la buona fede del portiere. Un altro acceso scontro si era poi verificato a Live-Non è la D’Urso, di cui sono stati protagonisti ancora Nicolòe ...

