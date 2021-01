Fed |  la velocità della ripresa è rallentata Wall Street in rosso

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – La Federal Reserve ha confermato la linea accomodante di politica monetaria, lasciando i fed funds tra zero e lo 0,25%. Invariata anche l’attuale composizione del programma di acquisti di titoli. La banca centrale guidata da Jerome Powell ha rilevato che la debolezzadomanda frena l’inflazione. “Lae del mercato del lavoro si è moderata negli ultimi mesi, con debolezze concentrate nei settori più colpiti dalla pandemia” – afferma l’istituto centrale – sottolineando che l’andamento dell’economia “dipenderà in modo significativo dal virus e dai progressi sulle vaccinazioni. la crisi sanitaria continua a pesare sull’attività economica, sull’occupazione, sull’inflazione e pone rischi considerevoli all’outlook economico“. Dichiarazioni che non aiutano l’andamento già negativo ...