Far West di camorra a Latina. Il Sud pontino è fuori controllo. In manette altri 19 tra capibastone e gregari. Al centro degli affari c’è sempre la droga (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quando nel 2012 la Corte di Cassazione rese definitive le condanne per gli imputati nel processo denominato “Anni ‘90” si arrivò per la prima volta nel Lazio a una condanna definitiva per mafia. Venne stabilito che il livello delle infiltrazioni era superato e che vi era ormai un’associazione per delinquere di stampo mafioso nata e cresciuta sul territorio regionale. Un gruppo che per anni nel sud pontino aveva seminato il terrore, estorcendo denaro agli imprenditori e compiendo attentati nei confronti di chi non si piegava a quel sistema. Appena usciti dal carcere quegli imputati le intimidazioni di quel tipo però sono riprese e i carabinieri di Latina hanno scoperto che i boss di un tempo erano tornati a colpire. Cinque anni di indagini sono culminate ieri in 19 arresti disposti dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quando nel 2012 la Corte di Cassazione rese definitive le condanne per gli imputati nel processo denominato “Anni ‘90” si arrivò per la prima volta nel Lazio a una condanna definitiva per mafia. Venne stabilito che il livello delle infiltrazioni era superato e che vi era ormai un’associazione per delinquere di stampo mafioso nata e cresciuta sul territorio regionale. Un gruppo che per anni nel sudaveva seminato il terrore, estorcendo denaro agli imprenditori e compiendo attentati nei confronti di chi non si piegava a quel sistema. Appena usciti dal carcere quegli imputati le intimidazioni di quel tipo però sono riprese e i carabinieri dihanno scoperto che i boss di un tempo erano tornati a colpire. Cinque anni di indagini sono culminate ieri in 19 arresti disposti dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione distrettuale ...

pbersani : Quando da bambini si giocava al Far West, stavo con gli indiani. Avvertivo un sentimento di uguaglianza, chissà da… - CarpaneseSilva1 : RT @RobyGiotto: @EliseiNicole Non esiste un atteggiamento così autoritario verso una persona che non sta facendo nulla. Non è che se una pe… - BlackEagle1967 : @Sarti_Davide @CesareOrtis @matteosalvinimi Ogni città ha quartieri difficili. Ripeto non siamo nel far west, non s… - isamiccoli52 : RT @PaPaganini: Buonasera. Sono 2 grandi campioni, sono 2 pesi massimi quindi roba grossa quando si scontrano ma #Ibrahimovic e #Lukaku son… - LiaPerri : @GirolamoAtanasi @repubblica E c'entra che cosa con il fatto di andare a bussare a casa di qualcuno se sa averne l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Far West C'era una volta... il Texas. Il Far West di Paulette Jiles ilGiornale.it Due giganti e una rissa. Anche questo è calcio

Quel rissoso irascibile Lukaku di ferro ha giocato duro per far la grazia all'Inter. Ci ha provato seguendo gli insegnamenti del proprio allenatore: vai con la rissa ...

"Vi racconto il far west in piazza" Così il day after di San Francesco

Parla Matteo Pucci, titolare della "Barberia": "Ho mantenuto i nervi saldi. Una decina di ragazzi era già su di giri: volevano bere ma gli ho detto no. Qui mai un problema, divertimento sano e senza p ...

Quel rissoso irascibile Lukaku di ferro ha giocato duro per far la grazia all'Inter. Ci ha provato seguendo gli insegnamenti del proprio allenatore: vai con la rissa ...Parla Matteo Pucci, titolare della "Barberia": "Ho mantenuto i nervi saldi. Una decina di ragazzi era già su di giri: volevano bere ma gli ho detto no. Qui mai un problema, divertimento sano e senza p ...