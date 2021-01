Cristiano Ronaldo e Georgina si fanno beccare così. Sapete dove sono? Disastro; rischiano grosso (Di giovedì 28 gennaio 2021) Compleanno in famiglia con piccolo guaio per Cristiano Ronaldo, E tutto testimoniano sui social, come da consuetudine. Il portoghese della Juventus ha potuto festeggiare i 27 anni della compagna Georgina Rodriguez grazie alla libera uscita concessa da Andrea Pirlo, che non lo ha convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Spal, nei quarti di finale all'Allianz Stadium (i bianconeri hanno vinto in scioltezza 4-0, e ora affronteranno l'Inter). Per l'occasione, CR7 ha deciso di andare a Courmayeur per una giornata sulla neve, in un clima romantico e divertito. C'è però un problema: come sottolinea la Gazzetta.it, il rinomato comune alpino si trovi in Valle d'Aosta e a causa delle restrizioni per limitare il contagio da Covid il portoghese non avrebbe potuto lasciare la città di Torino, in Piemonte. Doppio guaio: la gita ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Compleanno in famiglia con piccolo guaio per, E tutto testimoniano sui social, come da consuetudine. Il portoghese della Juventus ha potuto festeggiare i 27 anni della compagnaRodriguez grazie alla libera uscita concessa da Andrea Pirlo, che non lo ha convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Spal, nei quarti di finale all'Allianz Stadium (i bianconeri hanno vinto in scioltezza 4-0, e ora affronteranno l'Inter). Per l'occasione, CR7 ha deciso di andare a Courmayeur per una giornata sulla neve, in un clima romantico e divertito. C'è però un problema: come sottolinea la Gazzetta.it, il rinomato comune alpino si trovi in Valle d'Aosta e a causa delle restrizioni per limitare il contagio da Covid il portoghese non avrebbe potuto lasciare la città di Torino, in Piemonte. Doppio guaio: la gita ...

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Hamza Rafia spiega cosa vuol dire allenarsi alla Juventus con Cristiano Ronaldo Sport Fanpage JUVE, NIENTE SPAL PER RONALDO

Cristiano Ronaldo non fa parte dell'elenco dei convocati per Juventus-Spal di questa sera: al portoghese, infatti, è stato concesso un turno di riposo.

L'importanza di Morata: in questa stagione ha messo lo zampino in 20 gol...

"Álvaro #Morata è uno dei quattro giocatori attualmente in Serie A ad aver preso parte ad almeno 20 reti in stagione considerando tutte le competizioni (13 gol e sette ...

