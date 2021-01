Covid, da ieri 15.204 contagi e 467 morti. Prosegue il boom di guariti: altri 19.172 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Su territorio nazionale, rispetto a ieri oggi – fra molecolari ed antigenici – sono stati effettuati 293.770 tamponi, che hanno evidenziato altri 15.204. Visionando il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, si legge che da ieri abbiano altre 467 vittime in più, che portano così a 86.889 il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza. E se nel Paese oggi il totale degli attualmente positivi è di 477.969 (non necessariamente tutti ‘malati’), dall’inizio della pandemia i guariti sono ad oggi 1.936.289. Anche oggi un ‘filino’ meglio nelle terapie intensive dove, a fronte di 2.352 pazienti ancora in trattamento, da ieri ne son stati dimessi 20. Bene anche nei reparti ordinari ospedalieri con altri 194 dimessi da ieri, rispetto agli ancora ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Su territorio nazionale, rispetto aoggi – fra molecolari ed antigenici – sono stati effettuati 293.770 tamponi, che hanno evidenziato15.204. Visionando il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, si legge che daabbiano altre 467 vittime in più, che portano così a 86.889 il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza. E se nel Paese oggi il totale degli attualmente positivi è di 477.969 (non necessariamente tutti ‘malati’), dall’inizio della pandemia isono ad oggi 1.936.289. Anche oggi un ‘filino’ meglio nelle terapie intensive dove, a fronte di 2.352 pazienti ancora in trattamento, dane son stati dimessi 20. Bene anche nei reparti ordinari ospedalcon194 dimessi da, rispetto agli ancora ...

