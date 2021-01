Calciomercato Juventus, ritorno possibile? Clamorosa ipotesi all’orizzonte (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo parecchi organi stampa spagnoli, la situazione economica del Barcellona si starebbe facendo sempre più critica. Il club blaugrana, tenendo conto dell’annata 2019/2020, avrebbe registrato uscite pari a 322 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Una cifra esorbitante, considerando il periodo in cui ci troviamo e i debiti ancora da saldare per l’acquisto di giocatori come Coutinho dal Liverpool, de Jong dall’Ajax e Pjanic dalla Juventus. Una situazione che potrebbe portare il Barcellona a prendere in considerazione diverse, clamorose ipotesi di mercato che avrebbero ripercussioni anche sulle recenti manovre messe in atto con altre società. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo quarta punta: chiusura ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Secondo parecchi organi stampa spagnoli, la situazione economica del Barcellona si starebbe facendo sempre più critica. Il club blaugrana, tenendo conto dell’annata 2019/2020, avrebbe registrato uscite pari a 322 milioni di euro. LEGGI ANCHE:, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Una cifra esorbitante, considerando il periodo in cui ci troviamo e i debiti ancora da saldare per l’acquisto di giocatori come Coutinho dal Liverpool, de Jong dall’Ajax e Pjanic dalla. Una situazione che potrebbe portare il Barcellona a prendere in considerazione diverse, clamorosedi mercato che avrebbero ripercussioni anche sulle recenti manovre messe in atto con altre società. LEGGI ANCHE:, colpo quarta punta: chiusura ...

