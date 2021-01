Batterie, European Battery Alliance: anche l’Italia partecipa al megaprogetto da 2,9 miliardi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’EBA (European Battery Alliance) prende forma: 12 Stati Membri investiranno 2,9 miliardi di euro, più 9 miliardi sbloccabili da investitori privati, per creare e sostenere una catena del valore delle Batterie per auto elettriche tutta “made in EU” Prende forma l’EBA, l’European Battery Alliance, l’alleanza voluta dalla Commissione Europea per la produzione di Batterie per veicoli elettrici. In questi giorni, la Commissione ha dato il via libera a un progetto IPCEI sulle Batterie che vede partecipare 12 Stati Membri, Italia inclusa. Gli aderenti stanzieranno 2,9 miliardi nel progetto e si prevede che questo possa permettere ai privati del settore di ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’EBA () prende forma: 12 Stati Membri investiranno 2,9di euro, più 9sbloccabili da investitori privati, per creare e sostenere una catena del valore delleper auto elettriche tutta “made in EU” Prende forma l’EBA, l’, l’alleanza voluta dalla Commissione Europea per la produzione diper veicoli elettrici. In questi giorni, la Commissione ha dato il via libera a un progetto IPCEI sulleche vedere 12 Stati Membri, Italia inclusa. Gli aderenti stanzieranno 2,9nel progetto e si prevede che questo possa permettere ai privati del settore di ...

