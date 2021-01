Palermo | ragazza morta nel burrone | pm ' decisive immagini estrapolate da telecamere' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - Per la Procura di Termini Imerese (Palermo) sono "" ledalledi videosorveglianza" per la firma del provvedimento di fermo a carico di Pietro Morreale di 19 anni, accusato dell'omicidio della fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. Lo scrivono i pm nel provvedimento. In particolare una telecamera di una abitazione in contrada San Rocco che "conduce al luogo del rinvenimento", unica "via di accesso di Caccamo". "Dalla visione dei filmati - scrive il pm - è stato accertato che la Fiat Punto di Morreale è transitata per due volte lungo la strada. Precisamente i video mostrano la Fiat Punto effettuare un primo passaggio verso il luogo del ritrovamento del cadavere alle 2.37 per poi ritornare alle 2.43. Successivamente si nota un secondo passaggio della ...