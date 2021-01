Lombardia, votata in Regione una 'mozione di censura' nei confronti di Speranza per la zona rossa: chiesto al governo il risarcimento danni (Di martedì 26 gennaio 2021) La Regione Lombardia ha approvato una mozione in cui ' censura ' l'operato del ministro della Salute, Roberto Speranza , e 'chiede un risarcimento danni al governo a seguito dell'errata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) Laha approvato unain cui '' l'operato del ministro della Salute, Roberto, e 'chiede unala seguito dell'errata ...

robtor83 : @alessioviola Per sbaglio, votata la fiducia per una settimana in più alla giunta della Regione Lombardia - GTolstoj : La #Lombardia si candidi per avere a disposizione lo #SputnikV ! Venga votata una mozione a favore della diffusione… - andre_chiurco : La Lega ha questa capacità unica di essere votata e sostenuta anche se fa le peggio cazzate, tipo Ronaldo che vince… - aitaka93 : Ma perché è stata votata sta gente?Cosa hanno promesso?Come si può sbandare così?Ma soprattutto, come fa la… - OttaviDeborah : @La7tv @tagadala7 Le persone lo stanno protestando sotto la regione Lombardia governata da quelli di dx per altro v… -