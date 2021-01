LIVE Milan-Inter 1-2, Coppa Italia in DIRETTA: pagelle e highlights. Nerazzurri volano in semifinale! (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.55 Ecco le pagelle: Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Kolarov 5 (92? Young 6); Darmian 5.5 (46? Hakimi 6.5), Barella 6.5, Brozovic 5 (88? Eriksen 8), Vidal 6, Perisic 6.5 (67? Lautaro 6); Lukaku 7, Sanchez 6. All. Conte 7. Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 7.5; Dalot 5, Kjaer 6 (19? Tomori 6.5), Romagnoli 7, Theo Hernandez 5.5; Kessié 6, Meité 5.5; Saelemaekers 5.5 (85? Castillejo s.v.), Brahim Diaz 6 (60? Rebic 6), Leao 6.5 (85? Krunic 5); Ibrahimovic 6. All. Pioli 5. 22.50 Finisce una partita infinita, ma che dopo l’espulsione di Ibrahimovic non ha visto più il Milan in campo che è stato recuperato e superato da un rigore di Lukaku e una punizione ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.55 Ecco le(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Kolarov 5 (92? Young 6); Darmian 5.5 (46? Hakimi 6.5), Barella 6.5, Brozovic 5 (88? Eriksen 8), Vidal 6, Perisic 6.5 (67? Lautaro 6); Lukaku 7, Sanchez 6. All. Conte 7.(4-2-3-1): Tatarusanu 7.5; Dalot 5, Kjaer 6 (19? Tomori 6.5), Romagnoli 7, Theo Hernandez 5.5; Kessié 6, Meité 5.5; Saelemaekers 5.5 (85? Castillejo s.v.), Brahim Diaz 6 (60? Rebic 6), Leao 6.5 (85? Krunic 5); Ibrahimovic 6. All. Pioli 5. 22.50 Finisce una partita infinita, ma che dopo l’espulsione di Ibrahimovic non ha visto più ilin campo che è stato recuperato e superato da un rigore di Lukaku e una punizione ...

juventusfc : ?? @2DaniLuiz: «Le partite con Milan e Barcellona sono due ottimi punti di riferimento a livello di prestazione, gio… - naga_neta_bot : RT @FcInterNewsit: LIVE INTER-MILAN 2-1 - Finisce qui! I nerazzurri eliminano i rossoneri e volano in semifinale di Coppa Italia! https://t… - cmdotcom : Pazzo derby di #CoppaItalia: l'#Inter ribalta il #Milan e va in semifinale! 2-1, #Eriksen decisivo nel recupero… - MilanLiveIT : FINITA A SAN SIRO. #InterMilan finisce 2-1, nerazzurri in Semifinale di Coppa Italia - FcInterNewsit : LIVE INTER-MILAN 2-1 - Finisce qui! I nerazzurri eliminano i rossoneri e volano in semifinale di Coppa Italia! -