Da asset a organico | il Cdm approva il decreto sull’autonomia del Coni

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – Conte ci ha messo una pezza. In extremis, ma il provvedimento “tampone” che solo 24 ore fa auspicava il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è arrivato. Il premier appena prima di rassegnare le sue dimissioni e raggiungere il Quirinale, ha presieduto il Consiglio dei ministri: approvato un decreto legge che assicura l’autonomia del Coni e tiene in vita il sogno olimpico italiano nella sua interezza, ovvero con bandiera tricolore e inno nazionale. Nel provvedimento, infatti, il decreto restituisce e garantisce al Comitato olimpico nazionale l’autonomia sul personale (inteso come pianta organica e non attraverso una ‘mini spa’) e sugli asset.