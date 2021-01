Coronavirus in Toscana: 9 morti (età media 76 anni), oggi 26 gennaio. E 346 nuovi contagi (Di martedì 26 gennaio 2021) Non c'è la doppia cifra per i morti di Coronavirus che, oggi 26 gennaio, sono 9: 5 donne e 4 uomini con età media relativamente bassa, 76 anni. Ma ogni decesso, come ci sforziamo di ripetere su Firenze Post, costituisce sempre una tragedia. Non solo umana e familiare, ma anche una sconfitta per tutti. I nuovi positivi sono 346, con età media di 46 anni Leggi su firenzepost (Di martedì 26 gennaio 2021) Non c'è la doppia cifra per idiche,26, sono 9: 5 donne e 4 uomini con etàrelativamente bassa, 76. Ma ogni decesso, come ci sforziamo di ripetere su Firenze Post, costituisce sempre una tragedia. Non solo umana e familiare, ma anche una sconfitta per tutti. Ipositivi sono 346, con etàdi 46

