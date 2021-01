Caso Suarez, ministra De Micheli: “Schiena dritta, non ho commesso nessun reato” (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel corso di un collegamento con Breakfast Club su Radio Capital, è intervenuta anche la ministra dei trasporti Paola De Micheli che ha parlato del suo coinvolgimento nel Caso dell’esame farsa di Luis Suarez e della storica amicizia con Fabio Paratici: “Non ho commesso nessun reato. Mi dispiace essere stata coinvolta, non ho fatto niente di più e niente di meno che cercare di capire come si poteva completare una richiesta di cittadinanza fatta online. Qualcuno ha parlato di poteri forti ma io sono amica di Fabio Paratici da quando sono bambina e poi sono anche juventina. Sono stata una ministra che è sempre rimasta con la Schiena dritta davanti a tutti i poteri forti, mi è dispiaciuto leggere certe banalità. Da ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Nel corso di un collegamento con Breakfast Club su Radio Capital, è intervenuta anche ladei trasporti Paola Deche ha parlato del suo coinvolgimento neldell’esame farsa di Luise della storica amicizia con Fabio Paratici: “Non ho. Mi dispiace essere stata coinvolta, non ho fatto niente di più e niente di meno che cercare di capire come si poteva completare una richiesta di cittadinanza fatta online. Qualcuno ha parlato di poteri forti ma io sono amica di Fabio Paratici da quando sono bambina e poi sono anche juventina. Sono stata unache è sempre rimasta con ladavanti a tutti i poteri forti, mi è dispiaciuto leggere certe banalità. Da ...

