Zingaretti: «Avanti con Conte per un governo ampio». Iv: «Da noi nessun veto» Il piano per l’esecutivo di ‘salvezza nazionale’ (Di lunedì 25 gennaio 2021) Conto alla rovescia per trovare una soluzione prima del voto sulla Giustizia mercoledì o giovedì. Avanza l’ipotesi di un «governo di salvezza nazionale» Leggi su corriere (Di lunedì 25 gennaio 2021) Conto alla rovescia per trovare una soluzione prima del voto sulla Giustizia mercoledì o giovedì. Avanza l’ipotesi di un «di salvezza nazionale»

RaiNews : #Governo, #Zingaretti: 'Avanti con #Conte per esecutivo ampio ed europeista'. 'Il #Pd non ha mai puntato, non punta… - SkyTG24 : 'Avanti con #Conte per governo ampio', le parole del segretario del Pd Nicola #Zingaretti - MediasetTgcom24 : Governo, Zingaretti: 'Avanti con Conte per un esecutivo ampio' #Governo - infoitinterno : Crisi di Governo, Zingaretti: 'Avanti con Conte per governo ampio' - luposeduto167 : RT @ElioLannutti: Crisi di governo, Zingaretti: 'Avanti con Conte per governo ampio'. Bettini apre a Renzi. Ma Patuanelli: “Chi è il proble… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Avanti Governo: Zinagaretti, avanti con Conte. Bellanova: Probabile no a Bonafede Agenzia ANSA Crisi di Governo, in arrivo un Conte ter? Zingaretti: «Lavoriamo a maggioranza ampia». Renziani verso il no a Bonafede

Il Governo guidato dal premier Giuseppe Conte potrebbe avere le ore contate. In ore bollenti per l'esecutivo, in vista del voto sulla relazione del ministro ...

"Evitare il rischio elezioni": quelle trame del Pd per far pace con Renzi

Lo spettro delle elezioni è sempre più vicino e il Partito democratico sta facendo tutto il possibile per evitare il voto, che sancirebbe la vittoria del centrodestra.

Il Governo guidato dal premier Giuseppe Conte potrebbe avere le ore contate. In ore bollenti per l'esecutivo, in vista del voto sulla relazione del ministro ...Lo spettro delle elezioni è sempre più vicino e il Partito democratico sta facendo tutto il possibile per evitare il voto, che sancirebbe la vittoria del centrodestra.