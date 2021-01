Puglia: lo scorso anno 1479 bandi di gara per lavori pubblici, incremento del 60 per cento ma calo delle ore lavorate Costruttori, presidente: "ripresa vera solo con l’avvio dei cantieri, bloccati dalla burocrazia” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Ance Puglia: Nel 2020 sono stati pubblicati in Puglia 1.479 bandi di gara per lavori pubblici (in calo dell’8,3% rispetto ai 1.612 del 2019) per un valore di 2,363 miliardi di euro, in crescita del 60,4% rispetto all’anno precedente (quando raggiunsero 1,473 miliardi). La crescita del valore degli appalti riguarda, in particolare, quelli con importo superiore ai cinque milioni di euro (in particolare di ANAS e RFI) mentre si registra un calo per i lavori inferiori a quella cifra, sia nel numero (-10,7%) che nell’importo (-5,5%). (fonte Ance su dati Infoplus). “L’incremento del valore dei bandi fa ben sperare – dichiara il presidente ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 25 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Ance: Nel 2020 sono stati pubblicati in1.479diper(indell’8,3% rispetto ai 1.612 del 2019) per un valore di 2,363 miliardi di euro, in crescita del 60,4% rispetto all’precedente (quando raggiunsero 1,473 miliardi). La crescita del valore degli appalti riguarda, in particolare, quelli con importo superiore ai cinque milioni di euro (in particolare di ANAS e RFI) mentre si registra unper iinferiori a quella cifra, sia nel numero (-10,7%) che nell’importo (-5,5%). (fonte Ance su dati Infoplus). “L’del valore deifa ben sperare – dichiara il...

