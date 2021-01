Melito | assalto armato al portavalori | terrore all’esterno della posta di Melito

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 25 gennaio 2021)dell’ufficiole di, bandati in fuga con i soldi. Sono entrati in azione questa mattina poco dopo le ore 8.30, in 4 hanno atteso l’arrivo del blindato che conteneva i soldi da consegnare all’ufficiole per compiere la rapina.alAd anticipare la notizia è il sito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.