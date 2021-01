Fermato per omicidio il fidanzato della diciassettenne trovata morta a Caccamo (Di lunedì 25 gennaio 2021) PALERMO – Pietro Morreale, fidanzato della ragazza trovata morta ieri mattina in un dirupo a Caccamo, nel Palermitano, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il decreto di fermo è stato disposto dalla procura di Termini Imerese, che indaga sulla morte di Roberta Siragusa. Il corpo della ragazza, parzialmente bruciato, è stato trovato ieri dai carabinieri dietro le indicazioni del fidanzato. Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) PALERMO – Pietro Morreale, fidanzato della ragazza trovata morta ieri mattina in un dirupo a Caccamo, nel Palermitano, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il decreto di fermo è stato disposto dalla procura di Termini Imerese, che indaga sulla morte di Roberta Siragusa. Il corpo della ragazza, parzialmente bruciato, è stato trovato ieri dai carabinieri dietro le indicazioni del fidanzato.

matteosalvinimi : Avete seguito su La7 da Giletti, Amici? Spero di essere stato CHIARO. Governo col Pd? Non scherziamo. Come fai a me… - capuanogio : [OFF TOPIC] Breve storia felice: alle 9 ho provato ad entrare in un negozio a Milano. Il titolare, cortese, mi ha… - gratta2 : RT @mirkonicolino: Nonostante non abbia commesso alcun errore grave, l'arbitro #Maresca rischia di essere fermato dopo #UdineseInter per av… - Laura48673787 : RT @matteosalvinimi: Avete seguito su La7 da Giletti, Amici? Spero di essere stato CHIARO. Governo col Pd? Non scherziamo. Come fai a mette… - sensocritico2 : @riddick1979 Fourneau era il campo già nel turno successivo, mentre La Penna dopo i disastri di Juve Fiorentina è s… -