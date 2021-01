Farmaci letali a pazienti Covid: arrestato il medico Carlo Mosca (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo riposta TgCom24 che conferma che l e indagini sono scattate a due mesi dagli eventi, anche mediante il supporto di accertamenti tecnici di medicina legale disposti dall'Autorità giudiziaria. Nelle ... Leggi su lavocedeltrentino (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo riposta TgCom24 che conferma che l e indagini sono scattate a due mesi dagli eventi, anche mediante il supporto di accertamenti tecnici di medicina legale disposti dall'Autorità giudiziaria. Nelle ...

Agenzia_Ansa : #Covid-19 Farmaci letali a due pazienti, arrestato un medico in un ospedale pubblico nel Bresciano. I carabinieri l… - Tg3web : COVID, ARRESTATO PRIMARIO PER FARMACI LETALI AI MALATI Agli arresti domiciliari nel Bresciano il primario del pro… - tg2rai : Arrestato il primario del pronto soccorso dell'ospedale di #Montichiari, in provincia di #Brescia. Avrebbe somminis… - StarlightRevo : RT @SmitArianna: Covid, choc a Brescia. primario del pronto soccorso di Montichiari arrestato: «Farmaci letali a 2 malati Covid» https://t.… - FilippoGiov : RT @boni_castellane: I nipotini di Kant Covid: farmaci letali a due pazienti, arrestato un medico -