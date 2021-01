Covid | Galli | “Vaccino in ritardo | necessario mantenere le restrizioni”

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Alessandro Nunziati E’ necessaria ancora massima “cautela”, perché sebbene la situazione epidemiologica relativa ai contagi da coronavirus possa essere peggiore, “senza vaccini siamo esposti ad un contagio che galoppa e varia in tutta Europa”. E proprio per questo motivo “si devonolefino a che non si sarà sicuri di essere usciti dalla tempesta. Ogni minima debolezza potrebbe costarci una terza ondata. Già così, con ildei vaccini, l’inverno, le varianti, e il virus che circola dentro e fuori i confini, è un rischio, se non probabile, certamente possibile”. A sottolinearlo, in un’intervista al quotidiano “La Stampa”, è stato Massimo, professore ordinario di Malattie infettive presso l’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco. Secondo, ...