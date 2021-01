Come comprare ed usare la Marca da bollo online (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Marca da bollo rappresenta il certificato di pagamento dell’imposta di bollo ed il suo valore può variare, a seconda delle disposizioni di legge, da documento a documento; le marche da bollo telematiche altro non fanno che assolvere allo stesso compito. Come vedremo successivamente, in alcuni casi, è possibile acquistare le marche da bollo digitali online. LEGGI ANCHE: Come richiedere ed ottenere la CNS Validità della Marca da bollo telematica Come per le marche da bollo tradizionali, anche per la Marca da bollo online non esiste una validità, anche perché con le marche da bollo digitali non si acquista un vero ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ladarappresenta il certificato di pagamento dell’imposta died il suo valore può variare, a seconda delle disposizioni di legge, da documento a documento; le marche datelematiche altro non fanno che assolvere allo stesso compito.vedremo successivamente, in alcuni casi, è possibile acquistare le marche dadigitali. LEGGI ANCHE:richiedere ed ottenere la CNS Validità delladatelematicaper le marche datradizionali, anche per ladanon esiste una validità, anche perché con le marche dadigitali non si acquista un vero ...

