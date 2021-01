Simone Inzaghi: “Vittoria importante. Il rinnovo? Ho sentito ieri Lotito, siamo pronti” (Di domenica 24 gennaio 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha commentato a Sky Sport il successo in rimonta dei suoi sul Sassuolo. Parole anche sul rinnovo di contratto. Queste le parole del tecnico biancoceleste: “Oggi era l’esame più complicato perché il Sassuolo è un’ottima squadra che gioca bene al calcio. Penso che la squadra ha fatto una grande gara nonostante avessimo giocato appena pochi giorni fa. Continuità? siamo contenti e penso di sì. E’ la quinta Vittoria consecutiva, eravamo in emergenza ma i ragazzi sono stati straordinari e hanno dato tutto”. Il derby la svolta: “Sappiamo cosa rappresenta il derby a Roma. siamo stati contentissimi di vincerlo, ma dovevamo pensare subito al Parma e poi al Sassuolo. Il derby è una partita importante per la nostra gente. E’ un calendario fitto ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021), tecnico della Lazio, ha commentato a Sky Sport il successo in rimonta dei suoi sul Sassuolo. Parole anche suldi contratto. Queste le parole del tecnico biancoceleste: “Oggi era l’esame più complicato perché il Sassuolo è un’ottima squadra che gioca bene al calcio. Penso che la squadra ha fatto una grande gara nonostante avessimo giocato appena pochi giorni fa. Continuità?contenti e penso di sì. E’ la quintaconsecutiva, eravamo in emergenza ma i ragazzi sono stati straordinari e hanno dato tutto”. Il derby la svolta: “Sappiamo cosa rappresenta il derby a Roma.stati contentissimi di vincerlo, ma dovevamo pensare subito al Parma e poi al Sassuolo. Il derby è una partitaper la nostra gente. E’ un calendario fitto ...

